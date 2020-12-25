Елизавета II с 99-летним принцем Филиппом празднуют Рождество отдельно от семьи

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за эпидемии коронавируса отмечают Рождество в Виндзорском замке, отдельно от королевской семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Елизавета II и принц Филипп традиционно проводят праздничный сезон в кругу семьи в Сандрингемском замке в графстве Норфолк.

Но в этом году королевская семья не собралась вместе из-за коронавирусных ограничений.

Королева также воздерживается от посещения церковной службы, чтобы избежать скопления людей.

Вместе с тем королева выступит с традиционной рождественской речью, которая выйдет в эфир в 15:00 по Гринвичу.

Во время пандемии 94-летняя королева и 99-летний принц Филипп живут в Виндзорском замке с небольшим персоналом.

Считается, что это впервые с середины 1980-х годов королевская пара не проводит Рождество в своем имении в Сандрингеме.