Помер дипломат, який мав стати першим за 12 років послом Білорусі в США

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Олег Кравченко, який був призначений першим за 12 років послом в США, але не встиг попрацювати на посаді, помер у віці 49 років.

Про це Tut.by повідомив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз, пише "Європейська правда".

20 липня 2020 року Кравченко був призначений послом Білорусі в США, але він так і не був відряджений туди і до останнього виконував обов'язки заступника голови МЗС.

Читайте також Cенат США затвердив першого за 12 років посла США у Білорусі

Причини смерті Кравченка не називають, але відомо, що він мав позитивний тест на COVID-19, пише білоруська служба "Радіо Свобода".

Минулого року Білорусь і США домовились про повернення послів до Мінська і Вашингтона, яких не було в столицях з 2008 року.

До "похолодання" в двосторонніх відносинах Кравченко вже працював в посольстві Білорусі в США. У 2007 році він був радником посольства Білорусі в США, з 2008-го по 2014-й - тимчасовим повіреним у справах Білорусі в США.

У 2014 році Кравченко повернувся до Мінська і очолював відділ США і Канади управління Америки, а потім — управління Америки МЗС. На посаду заступника міністра був призначений в 2017 році.