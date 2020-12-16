Cенат США затвердив першого за 12 років посла США у Білорусі

Сенат США затвердив американську дипломатку Джулі Фішер на посаді посла Сполучених Штатів у Білорусі .

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати голосування 15 грудня на офіційному сайті.

Джулі Фішер стане першим послом Штатів у Білорусі за 12 років. Вона є кадровим дипломатом Держдепартаменту США і перед призначенням працювла заступником помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС в Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу.

Раніше вона також виконувала спеціальні обов'язки тимчасового повіреного в справах посольства США в Росії. Крім того, вона була заступником глави місії США в НАТО і радником з політичних та економічних питань в посольстві США в Тбілісі.

Фішер володіє російською, французькою та грузинською мовами.

Нагадаємо, минулого року країни домовились про повернення послів до Мінська і Вашингтона, яких не було в столицях з 2008 року.

У квітні 2020 року президент США Дональд Трамп номінував Джулі Фішер на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Білорусі.

У липні Лукашенко призначив посла Білорусі у США, ним став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.

Після початку масових протестів у Білорусі, що супроводжувалися масовими затриманнями і свавіллям силовиків, окремі сенатори пропонували не призначати посла, щоб це не виглядало як згода з репресіями Лукашенка.

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