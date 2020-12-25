Вірменія з 31 грудня заборонить імпорт турецьких товарів з усіх країн
З 31 грудня 2020 року почне діяти піврічна заборона на ввезення до Вірменії товарів турецького походження з усіх країн.
Про це повідомив Комітет державних доходів Вірменії, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".
Заборона на ввезення поширюється на всі товари турецького походження, що імпортуються з усіх країн: Туреччини, Грузії та з інших країн-членів ЄАЕС.
Згідно з повідомленням відомства, заборона на ввезення товарів не буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо всі відповідні митні операції з цими товарами будуть проведені до 31 грудня цього року.
Рішення про заборону на ввезення турецьких товарів було прийнято в жовтні та обгрунтоване підтримкою Туреччини Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.
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