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Вірменія з 31 грудня заборонить імпорт турецьких товарів з усіх країн

П'ятниця, 25 грудня 2020, 17:28

З 31 грудня 2020 року почне діяти піврічна заборона на ввезення до Вірменії товарів турецького походження з усіх країн. 

Про це повідомив Комітет державних доходів Вірменії, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

Заборона на ввезення поширюється на всі товари турецького походження, що імпортуються з усіх країн: Туреччини, Грузії та з інших країн-членів ЄАЕС.

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Згідно з повідомленням відомства, заборона на ввезення товарів не буде застосовуватися тільки в тому випадку, якщо всі відповідні митні операції з цими товарами будуть проведені до 31 грудня цього року. 

Рішення про заборону на ввезення турецьких товарів було прийнято в жовтні та обгрунтоване підтримкою Туреччини Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.

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Нагірний Карабах Вірменія Туреччина
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