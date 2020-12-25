Армения с 31 декабря запретит импорт турецких товаров из всех стран

С 31 декабря 2020 года начнет действовать полугодовой запрет на ввоз в Армению товаров турецкого происхождения из всех стран.

Об этом сообщил Комитет государственных доходов Армении, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран: Турции, Грузии и других стран-членов ЕАЭС.

Согласно сообщению ведомства, запрет на ввоз товаров не будет применяться только в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами будут проведены до 31 декабря этого года.

Решение о запрете на ввоз турецких товаров было принято в октябре и обоснованно поддержкой Турции Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.