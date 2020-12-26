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Під час стрілянини в Берліні поранені четверо людей

Субота, 26 грудня 2020, 11:55

Чотири людини отримали поранення в результаті стрілянини в столиці Німеччини Берліні рано вранці в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Представниця поліції повідомила, що чотири людини були доставлені в лікарню в результаті сварки за участю кількох людей в районі Кройцберг.

Вона додала, що у сварки не було жодних ознак політичного мотиву.  

Попередньо Берлінська пожежна служба повідомила в Twitter, що в результаті стрілянини серйозно постраждали три людини.

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