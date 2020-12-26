Во время стрельбы в Берлине ранены четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в столице Германии Берлине рано утром в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представительница полиции сообщила, что четыре человека были доставлены в больницу в результате ссоры с участием нескольких человек в районе Кройцберг.

Она добавила, что у ссоры не было никаких признаков политического мотива.

Предварительно Берлинская пожарная служба сообщила в Twitter, что в результате стрельбы серьезно пострадали три человека.