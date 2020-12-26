Во время стрельбы в Берлине ранены четыре человека
Суббота, 26 декабря 2020, 11:55
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в столице Германии Берлине рано утром в субботу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Представительница полиции сообщила, что четыре человека были доставлены в больницу в результате ссоры с участием нескольких человек в районе Кройцберг.
Она добавила, что у ссоры не было никаких признаков политического мотива.
Предварительно Берлинская пожарная служба сообщила в Twitter, что в результате стрельбы серьезно пострадали три человека.
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