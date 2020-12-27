ЕС начинает массовую кампанию по вакцинации от коронавируса

В 27 странах Европейского союза начинается кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вакцинация стала возможной после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейская комиссия дали разрешение на немецко-американскую вакцину Pfizer/BioNTech.

По данным СМИ, ЕС согласился платить 15,5 евро за дозу за вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech

Президент Еврокомиссии Урсула фон где Ляйен заявила в субботу, что вакцина Pfizer-BioNTech была доставлена ​​во все 27 стран-членов.

В целом Еврокомиссия заключила контракты с шестью производителями вакцины на более чем 2 миллиарда доз вакцин.

Некоторые страны ЕС начали вакцинацию в субботу. В Венгрии первым получателем вакцины была врач центральной больницы Дель-Пешта, а в Словакии - один из сотрудников правительственного офиса.

Напомним, в Великобритании, которые выходит из ЕС, вакцинация началась в начале декабря и прививки сделали уже более 200 000 человек.

Также началась вакцинация в США, где прививки уже сделали более 1 миллиона человек. Обе страны используют вакцину Pfizer/BioNTech, а в США также выдали разрешение на вакцину Moderna.

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