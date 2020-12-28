Посол США в Росії відмовився від щеплення російською вакциною

Посол США в Росії Джон Салліван відмовився від пропозиції російського міністерства закордонних справ зробити щеплення вакциною від коронавірусу "Спутник V".

Про це у Twitter написала прессекретар посольства Ребекка Росс.

"Посол Салліван дякує МЗС Росії за пропозицію вакцини, однак не хотів би відбирати дозу "Спутника V", призначену для громадян Росії.

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Ми вдячні, що дві американські вакцини вже затверджені і вже допомагають людям боротися з COVID-19 у ЄС, Великій Британії, Латинській Америці та США", - написала вона.

"Однак, якщо МЗС Росії дослухається до наших святкових побажань і нібито має вихід на Діда Мороза, найкращим подарунком було б негайне звільнення незаконно затриманих американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда", - додала речниця.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу у США почалася 14 грудня.