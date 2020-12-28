Посол США в России отказался от прививки российской вакциной

Посол США в России Джон Салливан отказался от предложения российского министерства иностранных дел привиться вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для граждан России.

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Мы благодарны, что две американские вакцины уже утверждены и уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США ", - написала она.

"Однако, если МИД России прислушается к нашим праздничным пожеланиям и якобы имеет выход на Деда Мороза, лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря.