Поставка вакцини в Туреччину затримується через спалах на китайській митниці
Поставка вакцини китайського виробництва проти коронавірусу нового типу в Туреччину відкладена на "один або два дні".
Про це повідомив у неділю міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За його словами, це пов'язано з надзвичайною ситуацією на митниці Пекіна через виявлення нових випадків зараження COVID-19.
Коджа пояснив, що через інцидент повноцінне функціонування митниці тимчасово призупинено.
Очікувалося, що перша партія з 3 мільйонів доз китайської вакцини Sinovac прибуде до Туреччини 28 грудня.
Туреччина підписала угоду про закупівлю 50 мільйонів доз вакцини у китайського виробника Sinovac.
Туреччина також планує закупити 4,5 мільйона доз вакцини, розробленої BioNTech та Pifzer, з можливістю отримати ще 30 мільйонів доз пізніше.