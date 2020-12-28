Поставка вакцини в Туреччину затримується через спалах на китайській митниці

Поставка вакцини китайського виробництва проти коронавірусу нового типу в Туреччину відкладена на "один або два дні".

Про це повідомив у неділю міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За його словами, це пов'язано з надзвичайною ситуацією на митниці Пекіна через виявлення нових випадків зараження COVID-19.

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Коджа пояснив, що через інцидент повноцінне функціонування митниці тимчасово призупинено.

Очікувалося, що перша партія з 3 мільйонів доз китайської вакцини Sinovac прибуде до Туреччини 28 грудня.

Туреччина підписала угоду про закупівлю 50 мільйонів доз вакцини у китайського виробника Sinovac.

Туреччина також планує закупити 4,5 мільйона доз вакцини, розробленої BioNTech та Pifzer, з можливістю отримати ще 30 мільйонів доз пізніше.