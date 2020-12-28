Поставка вакцины в Турцию задерживается из-за вспышки коронавируса на китайской таможне

Поставка вакцины китайского производства против коронавируса нового типа в Турцию отложена на "один или два дня".

Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По его словам, это связано с чрезвычайной ситуацией на таможне Пекина из-за обнаружения новых случаев заражения COVID-19.

Коджа пояснил, что из-за инцидента полноценное функционирование таможни временно приостановлено.

Ожидалось, что первая партия из 3 млн доз китайской вакцины Sinovac прибудет в Турцию 28 декабря.

Турция подписала соглашение о закупке 50 млн доз вакцины у китайского производителя Sinovac.

Турция также планирует закупить 4,5 млн доз вакцины, разработанной BioNTech и Pifzer, с возможностью получить еще 30 млн доз позже.