Росія висилає болгарського дипломата після заяв Софії про шпигунство

МЗС РФ оголосило персоною нон грата помічника військового аташе при посольстві Болгарії в Москві підполковника Мітко Борисова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті російського відомства.

Борисову дали 72 години на від'їзд. У міністерстві заявили, що цей крок став відповіддю на "нічим не обгрунтоване рішення Болгарії вислати з країни в грудні військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при посольстві Росії в Софії".

МЗС Болгарії 18 грудня оголосив про висилку російського дипломата після того, як головний прокурор країни Іван Гешев заявив, що зібрав докази того, що цей аташе з 2017 року збирав в країні секретну інформацію військового характеру.

За словами прокурора, викритий дипломат отримував відомості, що становлять держтаємницю, від громадянина Болгарії, у якого був доступ до такої інформації.

У вересні Болгарія вислала двох російських дипломатів через звинувачення у шпигунстві.

Дипломати шукали інформацію про плани модернізації збройних сил Болгарії, у тому числі - про можливості та ресурси технічного обслуговування американських винищувачів F-16, наміри Болгарії придбати безпілотники.

У січні болгарська прокуратура також звинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торгового представництва Росії у шпигунстві. За кілька днів дипломатів вислали з Болгарії.