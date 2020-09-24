ЗМІ дізналися імена дипломатів РФ, яких Болгарія висилає за шпигунство

Російські дипломати, яких Болгарія висилає через звинувачення у шпигунстві - Сергій Ніколашин та Вадим Биков.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило болгарське видання "24 часа".

Журналісти від двох не пов’язаних між собою джерел дізналися, що йдеться про заступників торгового представника РФ у Болгарії Сергія Ніколашина та Вадима Бикова.

За даними прокуратури, підозріла діяльність, яка стала причиною розслідування, проводилася з 2016 року. На той час в країні був лише Ніколашин - Биков прибув у Болгарію у минулому році.

Повідомляється, що дипломати шукали інформацію про плани модернізації збройних сил Болгарії, у тому числі - про можливості та ресурси технічного обслуговування американських винищувачів F-16, наміри Болгарії придбати безпілотники.

Також вони цікавилися засекреченою інформацією про оборонну промисловість країни, її можливості та плани розвитку.

Паралельно дипломати налагоджували зв’язки з ключовими посадовцями у міністерстві оборони Болгарії, відповідальними за держзакупівлі та контракти з іноземними підрядниками.

Видання зазначає, що Болгарія досі продовжує ремонтувати деяку стару техніку у Росії та сплачує за це великі кошти. При цьому, часто трапляються випадки неякісного обслуговування, а компанію-виконавця ремонту озброєння ще радянських часів де-факто визначає Москва.

Видання додає, що в останні 5 років на болгарських воєнних заводах почастішали інциденти. У 2020 році стався вибух у цехах найстарішого завод "Арсенал".

Нагадаємо, напередодні МЗС закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон грата.

Перед цим прокуратура повідомила про припинення щодо них досудового розгляду - оскільки вони, як дипломати, корисуються імунінетом - щодо збору інформації, яка є державною таємницею, з метою видачі іноземній державі.

В МЗС РФ у відповідь "висловили жаль" у зв'язку з рішенням Софії та назвали звинувачення у шпигунстві надуманими. "Ми розглядаємо це як зумисну спробу завдати шкоди конструктивній російсько-болгарській взаємодії. Про заходи у відповідь буде оголошено згодом", - йдеться у заяві.

Це вже друга подібна справа в 2020 році. У січні болгарська прокуратура також звинуватила першого секретаря посольства і співробітника Торгового представництва Росії в у шпигунстві. За кілька днів дипломатів вислали з Болгарії.