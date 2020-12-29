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Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини

Вівторок, 29 грудня 2020, 11:03

У понеділок Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Партія вакцини була завезена до Угорщини вантажівкою зі Словаччини і, за планом, транспортована до Національного центру громадського здоров'я під охороною поліції.

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"Угорські експерти матимуть ще одну можливість вирішити, яким чином використовуватимуть вакцину", - зазначив Сійярто.

Росія завершила клінічні випробування вакцини з 40 тисячами добровольців і препарат продемонстрував ефективність на 91,4%, сказав Сійярто.

Угорські лікарі та експерти раніше відвідували російські виробничі потужності для вакцини

У суботу, за день до офіційного початку кампанії з вакцинації у ЄС, Угорщина почала робити перші щеплення вакциною Biontech/Pfizer.

У листопаді Єврокомісія заявила, що Угорщина має право використовувати російську вакцину "Спутник V".

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