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Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины

Вторник, 29 декабря 2020, 11:03

В понедельник Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Партия вакцины была завезена в Венгрию грузовиком из Словакии и, по плану, транспортирована в Национальный центр общественного здоровья под охраной полиции.

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"Венгерские эксперты будут иметь еще одну возможность решить, каким образом использовать вакцину", - отметил Сийярто.

Россия завершила клинические испытания вакцины с 40 тысячами добровольцев и препарат продемонстрировал эффективность на 91,4%, сказал Сийярто.

Венгерские врачи и эксперты ранее посещали российские производственные мощности для вакцины.

В субботу, за день до официального начала кампании по вакцинации в ЕС, Венгрия начала делать первые прививки вакциной Biontech/Pfizer.

В ноябре Еврокомиссия заявила, что Венгрия имеет право использовать российскую вакцину "Спутник V".

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