Румунія надасть Молдові 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу
Румунія надасть Молдові 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу.
Як повідомляє NewsMaker і TV8, про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на першій спільній пресконференції з Маєю Санду у Кишиневі, пише "Європейська правда".
Президент зазначив, що вакцина буде надана "найближчим часом". Окрім того, Румунія спрямує до Молдови своїх медиків для допомоги з підготовкою до вакцинації, та надасть деякі лікарські засоби та обладнання для лікування хворих на коронавірус.
Клаус Йоганніс також пообіцяв підтримку для молдовських фермерів, що постраждали від засухи, у вигляді 6 тисяч тонн дизельного палива.
Мая Санду зазначила, що Молдова та Румунія після довгих років прохолодних відносин тепер повертаються до братньої співпраці.
До цього Клаус Йоганніс востаннє приїздив до Молдови у 2014 році.
Нагадаємо, інавгурація Маї Санду відбулася 24 грудня.