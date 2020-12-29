Румыния предоставит Молдове 200 тысяч доз вакцины от коронавируса
Румыния предоставит Молдове 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Как сообщают NewsMaker и TV8, об этом заявил президент Румынии Йоханнис на первой совместной пресс-конференции с Майей Санду в Кишиневе, пишет "Европейская правда".
Президент отметил, что вакцина будет предоставлена "в ближайшее время". Кроме того, Румыния направит в Молдову своих медиков для помощи с подготовкой к вакцинации, и предоставит некоторые медицинские средства и оборудование для лечения больных коронавирусом.
Йоханнис также пообещал поддержку молдавским фермерам, пострадавшим от засухи, в виде 6000 тонн дизельного топлива.
Мая Санду отметила, что Молдова и Румыния после долгих лет прохладных отношений теперь возвращаются к братскому сотрудничеству.
До этого Клаус Йоханнис последний раз приезжал в Молдову в 2014 году.
Напомним, инаугурация Маи Санду состоялась 24 декабря.