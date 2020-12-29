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Румыния предоставит Молдове 200 тысяч доз вакцины от коронавируса

Вторник, 29 декабря 2020, 14:35

Румыния предоставит Молдове 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Как сообщают NewsMaker и TV8, об этом заявил президент Румынии Йоханнис на первой совместной пресс-конференции с Майей Санду в Кишиневе, пишет "Европейская правда".

Президент отметил, что вакцина будет предоставлена ​​"в ближайшее время". Кроме того, Румыния направит в Молдову своих медиков для помощи с подготовкой к вакцинации, и предоставит некоторые медицинские средства и оборудование для лечения больных коронавирусом.

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Йоханнис также пообещал поддержку молдавским фермерам, пострадавшим от засухи, в виде 6000 тонн дизельного топлива.

Мая Санду отметила, что Молдова и Румыния после долгих лет прохладных отношений теперь возвращаются к братскому сотрудничеству.

До этого Клаус Йоханнис последний раз приезжал в Молдову в 2014 году.

Напомним, инаугурация Маи Санду состоялась 24 декабря.

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