Додон заявив, що готовий вакцинуватись тільки російською вакциною

Колишній президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий зробити щеплення від коронавірусу COVID-19, але тільки російською вакциною, бо не довіряє "західним аналогам".

Про це він сказав в інтерв'ю агентству ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"У нас вакцини в Молдові ще немає. Я, звичайно, готовий вакцинуватися, але я неодноразово говорив, що тільки російською вакциною. Не вірю я цим західним аналогам, які швиденько зробили, щоб показати, що не тільки російська вакцина є, але є і у них", - сказав Додон.

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Він порівняв зусилля із виготовлення вакцини з гонкою озброєнь у період холодної війни.

"А зараз (на Заході - Ред.) побачили, що Росія зробила ефективну вакцину, швиденько вони теж щось зрозуміли і кажуть, що у них теж є. Ризикувати цим я не маю наміру. Рекомендував і рекомендую всім нашим громадянам, які ухвалять рішення вакцинуватися, - тільки російською вакциною", - сказав Додон.

Раніше Додон заявляв, що готовий стати "першим з молдовських громадян", що протестує на собі російську вакцину.

Нагадаємо, Ігор Додон, який до 24 грудня був президентом Молдови, одразу після інавгурації Маї Санду поїхав до Москви.