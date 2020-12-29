Прем’єра Швеції розкритикували за відвідини ТРЦ після закликів залишатись вдома

Прем’єра Швеції Стефена Левена розкритикували за візит до торгового центру перед Різдвом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

Стефен Левен відвідав торговий центр 20 грудня, за два дні після того, як анонсував нові обмеження і закликав громадян проявити відповідальність, щоб допомогти стримати епідемію.

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Про візит прем’єра до ТРЦ першим повідомив таблоїд Expressen. За їхньою інформацією, Стефан Левен відвідав магазин годинників і це був вже третій його візит до ТРЦ протягом грудня.

"Він відвідав Gallerian (торговий центр), щоб забрати попереднє замовлення. Цей візит ретельно планувався. Прем’єр дотримувався рекомендацій Агентства громадського здоров’я та власних закликів уникати людних місць. Я не можу надати детальніший коментар", - прокоментував прессекретар Левена Мікаель Ліндстрьом у коментарі агентству TT.

У рекомендаціях Агентства охорони здоров’я людей просять ходити за покупками поодинці, не витрачати на це більше часу, ніж необхідно, та уникати днів і годин, коли в магазинах зазвичай багато покупців.

Критики вчинку Левена вказують на те, що хай навіть візити до магазинів не заборонені, прем’єр мав би подати приклад власною поведінкою.

"Дії Левена підривають усю стратегію. Хто серйозно сприйматиме його слова наступного разу?" - пише Expressen у своєму едіторіалі.

"Міністри і прем’єри, які закликають нас усіх утриматися від передріздвяних походів у магазини, не мали б йти туди самі, навіть якщо вони дотримуються рекомендацій", - відреагував журналіст Гьоран Грейдер.

Стефан Левен - вже не перший зі шведських політиків, кого критикують з такого приводу. За похід у ТРЦ минулого тижня розкритикували також міністра юстиції Моргана Йоганссона. У вересні під критикою опинилася лідерка християнських демократів Ебба Буш за участь у вечірці до ювілею друга, а також, за участь в іншому ювілеї - лідер Шведських демократів.