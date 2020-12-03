Литва зробить безкоштовними візи для постраждалих від репресій білорусів

Уряд Литви вирішив, що постраждалим від репресій білорусам національні візи Литви видаватимуться безкоштовно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Уряд підтвердив підготовлені МЗС зміни в пільгах податкового збору, передбачивши, що консульський збір і гербовий збір за візи не будуть стягуватися, якщо з таким проханням звернеться литовське відомство і зареєстрована в Литві неурядова організація, що діє на стороні демократичного розвитку.

"Це означає, що всім білорусам, які приїжджають з гуманітарних причин, національні візи будуть видаватися безкоштовно", - сказала директор Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

Міністерство вказує, що цей захід потрібен у зв'язку з тим, що в Білорусі після виборів президента 9 серпня склалася непроста ситуація через застосування владою насильства і порушень прав людини, тому що в Литву приїжджає все більше громадян Білорусі.

"У частини приїжджих є шенгенські візи, дозвіл МВС Литви, що видається з гуманітарних причин, однак, щоб узаконити довгострокове перебування в Литовській Республіці, потрібні постійні візи ЛР", - зазначає МЗС.

Міністр внутрішніх справ на засіданні підкреслив, що консульський збір зараз становить 60 євро і за шукачів притулку в Литві його зазвичай платять неурядові організації.

За даними Департаменту міграції, за період з 21 вересня по 1 грудня видано 1354 візи для приїзду громадян Білорусі до Литви з гуманітарних причин. За цей період в цілому білорусам видано 5696 національних віз, більша частина - на підставі трудових відносин в Литві.