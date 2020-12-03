Литва сделает бесплатными визы для пострадавших от репрессий белорусов
Правительство Литвы решило, что пострадавшим от репрессий белорусам национальные визы Литвы будут выдаваться бесплатно.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Правительство подтвердило подготовленные МИД изменения в льготах налогового сбора, предусмотрев, что консульский сбор и гербовый сбор за визы не будут взиматься, если с такой просьбой обратится литовское ведомство и зарегистрирована в Литве неправительственная организация, которая действует на стороне демократического развития.
"Это означает, что всем белорусам, которые приезжают по гуманитарным причинам, национальные визы будут выдаваться бесплатно", - сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзінскайте.
Министерство указывает, что эта мера нужна в связи с тем, что в Беларуси после выборов президента 9 августа сложилась непростая ситуация из-за применения властями насилия и нарушений прав человека, потому что в Литву приезжает все больше граждан Беларуси.
"У части приезжих есть шенгенские визы, разрешение МВД Литвы, что выдается по гуманитарным причинам, однако, чтобы узаконить долгосрочное пребывание в Литовской Республике, нужны постоянные визы ЛР", - отмечает МИД.
Министр внутренних дел на заседании подчеркнул, что консульский сбор сейчас составляет 60 евро и за искателей убежища в Литве его обычно платят неправительственные организации.
По данным Департамента миграции, за период с 21 сентября по 1 декабря выдано 1354 визы для приезда граждан Беларуси в Литву по гуманитарным причинам. За этот период в целом белорусам выдано 5696 национальных виз, большая часть - на основании трудовых отношений в Литве.