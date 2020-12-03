Греція продовжила локдаун ще на тиждень

Грецький уряд продовжив локдаун на один тиждень, до 14 грудня, оскільки число нових інфекцій, важких випадків і смертей від Covid-19 в країні недостатньо знизилося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Це вже друге продовження обмежувальних заходів, які спочатку повинні були закінчитися 30 листопада.

"За останніми даними, спостерігається стабілізація або навіть скорочення числа [нових] інфекцій, що, однак, відбувається повільніше, ніж очікувалося. На національному рівні ми бачимо більше виписок, ніж госпіталізацій пацієнтів до лікарень. Однак багато лікарень на півночі Греції все ще відчувають сильний тиск. З цією інформацією стає очевидним, що поступове відновлення економічної та соціальної активності відсувається все далі", - заявив офіційний представник уряду Стеліос Петсас.

Обмежувальні заходи діятимуть до 6 години ранку 14 грудня.

"Розширення загальних існуючих заходів розглядається як імператив, оскільки вірусне навантаження залишається високим. Наш пріоритет - захист здоров'я і життя населення", - додав він.

Однак магазини, що торгують сезонними товарами, будуть знову відкриті 7 грудня, а супермаркетам також буде дозволено продавати святкові товари.