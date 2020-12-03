Греция продлила локдаун еще на неделю

Греческое правительство продлило локдаун на одну неделю, до 14 декабря, поскольку число новых инфекций, тяжелых случаев и смертей от Covid-19 в стране снизилось недостаточно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini

Это уже второе продление ограничительных мер, которые сначала должны были закончиться 30 ноября.

"По последним данным, наблюдается стабилизация или даже сокращение числа [новых] инфекций, что, однако, происходит медленнее, чем ожидалось. На национальном уровне мы видим больше выписок, чем госпитализаций пациентов в больницы. Однако многие больницы на севере Греции все еще испытывают сильное давление. С этой информацией становится очевидным, что постепенное восстановление экономической и социальной активности отодвигается все дальше", - заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

Ограничительные меры будут действовать до 6 часов утра 14 декабря.

"Расширение общих существующих мер рассматривается как императив, поскольку вирусная нагрузка остается высокой. Наш приоритет-защита здоровья и жизни населения", - добавил он.

Однако магазины, которые торгуют сезонными товарами, будут вновь открыты 7 декабря, а супермаркетам также будет разрешено продавать праздничные товары.