Хорватію вранці сколихнули три нові землетруси, люди ночували на вулицях

У середу вранці ще три землетруси сколихнули Хорватію, яка переживає поштовхи третю добу поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

Потужність землетрусів склала 4,7, 4,8 та 3,9 бала за шкалою Рихтера.

Епіцентр першого землетрусу, що стався о 6:15 ранку, знаходився за 12 кілометрів на північний захід від Сісака і заліг на глибині 8 кілометрів.

Його сильно відчули жителі Петрині, яка напередодні найбільше постраждала від стихійного лиха, а також Загреба, Великої Гориці та Карловаця.

Наслідок землетрусу в Петрині

Наслідок землетрусу в Петрині

За ним о 6:26 ранку відбувся другий, сильніший землетрус силою 4,8 бала, а потім був трохи слабший - 3,9. Після цього багато громадян вийшло на вулиці Сісака.

Після руйнівного землетрусу у вівторок багато жителів Петрині, Сісака та околиць провели ніч просто неба, гріючись біля вогню. Деякі ночували в машинах та мокрих від дощу наметах.

Через страх землетрусу деякі люди провели ніч на вулиці

"Доброго ранку, нам не добре. Сьогодні вранці о 6:15 нас вразив третій, якщо не четвертий землетрус - коротший, але сильний. Все, що ще не впало, падає з руїн Петрині", - прокоментував стихію Даринко Думбович, міський голова Петрині.

Збір допомоги для жителів Петрині

Щонайменше 7 людей загинули внаслідок землетрусу, який сколихнув країну 29 грудня.

Його магнітуду оцінили від 6,2 до 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився поблизу міста Петриня.

Наслідок землетрусу 29 грудня в Сісаку

28 грудня в країні зафіксували два землетруси силою 5,1 бала та 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

За даними МЗС станом на вечір вівторка, українці у Хорватії не постраждали. Будівля посольства України зазнала пошкоджень.