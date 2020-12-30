Латвія ввела нічну комендантську годину на новорічні вихідні

Уряд Латвії ввів комендантську годину на новорічні вихідні, у тому числі у новорічну ніч.

Про це на пресконференції у вівторок оголосив прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З 30 по 4 січня і з 8 по 10 січня з 22:00 до 5:00 всі жителі повинні залишатися вдома.

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За словами прем’єра, за останній тиждень щодня від коронавірусу помирає в середньому 17 осіб і це потрібно зупинити.

Міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле закликала провести "тихі вихідні" за вивченням інформації про вакцини і нагадала, що в лікарнях борються за своє життя понад тисяча хворих.

Кожен випадок порушення комендантської години буде розглядатися індивідуально, підкреслив глава Держполіції Арманд Рукс. Мета обмежень - щоб не було народних гулянь на Новий рік, пояснив він.

Сума штрафу за порушення для фізичних осіб від 10 до 2000 євро, юридичних - від 140 до 5000 євро.

Допомагати контролювати дотримання комендантської години буде армія.

Обмежувати пересування протягом дня уряд Латвії поки не планує.