Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Руководство ЕС подписало соглашение об отношениях с Британией после Brexit

Британия на фоне рекорда заражений утвердила вторую вакцину от коронавируса

Хорватию утром всколыхнули три новых землетрясения, люди ночевали на улицах

Число жертв землетрясения в Хорватии возросло до 7, продолжают фиксировать меньшие толчки






Латвия ввела ночной комендантский час в новогодние выходные

Среда, 30 декабря 2020, 08:53

Правительство Латвии ввело комендантский час в новогодние выходные, в том числе в новогоднюю ночь.

Об этом на пресс-конференции во вторник объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С 30 по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00 все жители должны оставаться дома.

Читайте также
Президент Латвии назвал проявлением гибридной войны призывы не носить маску

По словам премьера, за последнюю неделю ежедневно от коронавируса умирает в среднем 17 человек и это нужно остановить.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала провести "тихие выходные" за изучением информации о вакцинах и напомнила, что в больницах борются за свою жизнь более тысячи больных.

Каждый случай нарушения комендантского часа будет рассматриваться индивидуально, подчеркнул глава Госполиции Арманд Рукс. Цель ограничений - чтобы не было народных гуляний на Новый год, пояснил он.

Сумма штрафа за нарушение для физических лиц от 10 до 2000 евро, юридических - от 140 до 5000 евро.

Помогать контролировать соблюдение комендантского часа будет армия.

Ограничивать передвижения в течение дня правительство Латвии пока не планирует.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua