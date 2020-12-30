Кулеба: Україні потрібне подвійне громадянство, але не з Росією

Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців за кордоном, але не може йти і мови про подвійне громадянство з Росією.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю tsn.ua, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ми вже не можемо втримати їх географічно в Україні, давайте тоді втримаємо їх ментально та юридично у нашому українському просторі", - сказав Кулеба.

Безумовно, не може йтися ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором, додав він.

"Це табу. Це закрита тема. І це має бути чітко капслоком у законі прописано", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що мають бути серйозні фільтри для отримання подвійного громадянства, щоб не можна було цим маніпулювати.

"Але я ще раз хочу наголосити, що питання подвійного громадянства — це питання збереження української ідентичності в світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України. Якщо ми цього не зробимо, то втратимо всіх цих людей, цей потенціал", - заявив Кулеба.

За його словами, внесений до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство зупинився, бо експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

"Окей, думка має право на існування. Можна сперечатися і знайти юристів, які скажуть щось інше. Але рішення є, можна пройти шлях змін до Конституції", - сказав міністр.

Верховна Рада 19 травня відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

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