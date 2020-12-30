Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но не с Россией

Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев за рубежом, но не может идти и речи о двойном гражданстве с Россией.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью tsn.ua, сообщает "Европейская правда".

"Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", - сказал Кулеба.

Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором, добавил он.

"Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко капслоком в законе прописано", - подчеркнул министр.

Он добавил, что должны быть серьезные фильтры для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было этим манипулировать.

"Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос двойного гражданства - это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал", - заявил Кулеба.

По его словам, внесенный в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве остановился, потому что эксперты ВР сделали вывод, что без изменений в Конституцию, просто на уровне закона, этот вопрос урегулировать невозможно.

"Окей, мнение имеет право на существование. Можно спорить и найти юристов, которые скажут что-то другое. Но решение есть, можно пройти путь изменений в Конституцию", - сказал министр.

Верховная Рада 19 мая отложила рассмотрение президентского законопроекта по вопросам гражданства.

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