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Італія не збирається робити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою

Середа, 30 грудня 2020, 14:36

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд не буде робити щеплення від COVID-19 обов'язковими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

При цьому Конте висловив впевненість, що буде великий попит на щеплення серед італійців на добровільній основі.

"Ми не розглядаємо можливість (зробити вакцинацію обов'язковою), ми виключаємо це",- сказав прем’єр.

Окремо Конте заявив, що Італія повинна поквапитися з презентацією свого національного плану відновлення, щоб отримати доступ до приблизно 209 мільярдів євро фонду ЄС, призначеного для допомоги економікам блоку, найбільш постраждалим від пандемії.

Правляча коаліція загрузла в суперечці про те, як ці гроші повинні управлятися і інвестуватися.

Партія Italia Viva на чолі з колишнім прем'єром Маттео Ренці при цьому погрожує повалити уряд.

Конте сказав, що уряд остаточно розробить і представить свій план до лютого.

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