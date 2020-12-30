Италия не собирается делать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство не будет делать прививки от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

При этом Конте выразил уверенность, что будет большой спрос на прививки среди итальянцев на добровольной основе.

"Мы не рассматриваем возможность (сделать вакцинацию обязательной), мы исключаем это", - сказал премьер.

Отдельно Конте заявил, что Италия должна поторопиться с презентацией своего национального плана восстановления, чтобы получить доступ к примерно 209 миллиардов евро из фонда ЕС, предназначенного для помощи экономикам блока, наиболее пострадавшим от пандемии.

Правящая коалиция погрязла в споре о том, как эти деньги должны управляться и инвестироваться.

Партия Italia Viva во главе с бывшим премьером Маттео Ренци при этом грозится свергнуть правительство.

Конте сказал, что правительство окончательно разработает и представит свой план к февралю.