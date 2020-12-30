Туреччина на Новий рік закрила для іноземних туристів окремі визначні місця

Туреччина закриє деякі вулиці і площі під час майбутньої чотириденної комендантської години у вихідні дні в рамках заходів по боротьбі з поширенням коронавірусу під час святкування Нового року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

При цьому заборона також торкнеться іноземних туристів.

Згідно з циркуляром міністерства внутрішніх справ, направленим в губернаторства, відомі туристичні місця, включаючи вулицю Істікляль і площу Султанахмет в Стамбулі, площу національної волі Кизилай 15 липня в столиці Анкарі і площу Гюндогана в західній провінції Ізмір, будуть закриті з 9 години вечора 31 грудня до 10 години ранку 1 січня.

Комендантська година вихідного дня буде введена на день раніше, щоб покрити новорічну ніч.

Новорічна комендантська година розпочнеться о 9 годині вечора в четвер, 31 грудня, і закінчиться о 5 годині ранку в понеділок, 4 січня.

Нагадаємо, Туреччина починаючи з 28 грудня вимагає негативні ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають авіатранспортом, і починаючи з 30 грудня – від мандрівників, які прибувають також наземним і морським транспортом.