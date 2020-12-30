Турция на Новый год закрыла для иностранных туристов отдельные достопримечательности

Турция закроет некоторые улицы и площади во время предстоящего четырехдневного комендантского часа в выходные дни в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса во время празднования Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

При этом запрет также коснется иностранных туристов.

В соответствии с циркуляром министерства внутренних дел, направленным в губернаторства, известные туристические места, включая улицу Истикляль и площадь Султанахмет в Стамбуле, площадь национальной воли Кизилай 15 июля в столице Анкаре и площадь Гюндогана в западной провинции Измир, будут закрыты с 9 часов вечера 31 декабря до 10 часов утра 1 января.

Комендантский час выходного дня будет введен на день раньше, чтобы покрыть новогоднюю ночь.

Новогоднийкомендантский час начнется в 9 часов вечера в четверг, 31 декабря, и закончится в 5 часов утра в понедельник, 4 января.

Напомним, Турция начиная с 28 декабря требует отрицательные ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих авиатранспортом, и начиная с 30 декабря – от путешественников, которые прибывают также наземным и морским транспортом.