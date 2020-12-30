У Чехії максимум нових випадків коронавірусу, майже половина тестів - позитивні

У Чехії протягом останньої доби зафіксували найбільшу кількість нових заражень коронавірусом з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Так, за останні 24 години було зафіксовано 16 329 нових випадків коронавірусу.

Позитивними виявилися 48,5% тестів, що також є найбільшим показником за весь період пандемії

Досі найбільше число нових інфекцій у Чехії фіксувалося 4 листопада – 15 725.

В даний час в Чехії 105 710 хворих коронавірусом, з них 5712 госпіталізовані, в тому числі 826 у важкому стані.

В цілому за весь період пандемії в Чехії заразилися 701,6 тисячі осіб, видужали 584,4 тисячі, померли 11 429 осіб.