В Чехии максимум новых случаев коронавируса, почти половина тестов - положительные

В Чехии в течение последних суток зафиксировали наибольшее количество новых заражений коронавирусом с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Так, за последние 24 часа было зафиксировано 16 329 новых случаев коронавируса.

Положительными оказались 48,5% тестов, что также является наибольшим показателем за весь период пандемии

До сих пор наибольшее число новых инфекций в Чехии фиксировалось 4 ноября – 15 725.

В настоящее время в Чехии 105 710 больных коронавирусом, из них 5712 госпитализированы, в том числе 826 в тяжелом состоянии.

В целом за весь период пандемии в Чехии заразились 701,6 тысячи человек, выздоровели 584,4 тысячи, умерли 11 429 человек.