У МОЗ Німеччини анонсували подальше обмеження контактів

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан застеріг від занадто швидкої відмови від обмежень у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Німеччині на тлі складної ситуації з пандемією з 16 грудня діє жорсткий локдаун, який триватиме мінімум до 10 січня 2021 року.

Відповідаючи на питання про відкриття шкіл і дитячих садків, Шпанн послався на нараду керівництва федеральних земель з владою в Берліні 5 січня, яку він не хотів би передбачати. За його словами, "краще зараз на тиждень довше" залишатися в режимі локдауну, ніж зняти його "на тиждень раніше " необхідного. Суворе обмеження контактів, в будь-якому випадку, буде вимагатися і після 10 січня, сказав він.

Інститут імені Роберта Коха (RKI) 30 грудня повідомив, що ним отримані дані про 78 109 зроблених у ФРН щеплень від вірусу нового типу (напередодні - 37 273). При цьому в RKI підкреслюють, що отримують інформацію із запізненням, тому вона пізніше може бути скоригована.

Єнс Шпан підкреслив, що більшість щеплень зроблено в будинках престарілих. При цьому він визнав, що "в парі місць "були збої, додавши, що мова йде про "наймасштабнішу кампанію вакцинації в історії Німеччини".