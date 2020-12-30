В Минздраве Германии анонсировали дальнейшее ограничение контактов

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предостерег от слишком быстрого отказа от ограничений в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Германии на фоне сложной ситуации с пандемией с 16 декабря действует жесткий локдаун, который продлится минимум до 10 января 2021 года.

Отвечая на вопрос об открытии школ и детских садов, Шпанн сослался на совещание руководства федеральных земель с властями в Берлине 5 января, которую он не хотел бы предсказывать. По его словам, "лучше сейчас на неделю дольше" оставаться в режиме локдауну, чем снять его "на неделю раньше необходимого. Строгое ограничение контактов, в любом случае, будет требоваться и после 10 января, сказал он.

Институт имени Роберта Коха (RKI) 30 декабря сообщил, что им получены данные о 78 109 сделанных в ФРГ прививок от вируса нового типа (накануне - 37 273). При этом в RKI подчеркивают, что получают информацию с опозданием, поэтому она может быть скорректирована.

Йенс Шпан подчеркнул, что большинство прививок сделано в домах престарелых. При этом он признал, что "в паре мест "были сбои, добавив, что речь идет о "масштабную кампанию вакцинации в истории Германии".