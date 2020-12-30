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Зеленський призначив Пристайка представником України при Міжнародній морській організації

Середа, 30 грудня 2020, 18:46

Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка постійним представником України при Міжнародній морській організації.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента в середу, передає "Європейська правда".

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича постійним представником України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом", - йдеться в тексті документа.

Пристайко обіймав посаду міністра закордонних справ в уряді Олексія Гончарука. 4 березня 2020 року був призначений віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Він обіймав посаду до 4 червня 2020 року, після чого був призначений на посаду посла України у Великій Британії.

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