Зеленский назначил Пристайко представителем Украины при Международной морской организации

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента в среду, передает "Европейская правда".

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", - говорится в тексте документа.

Пристайко занимал пост министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года был назначен вицепремьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Занимал должность до 4 июня 2020 года, после чего был назначен на должность посла Украины в Великобритании.