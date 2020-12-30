Зеленский назначил Пристайко представителем Украины при Международной морской организации
Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко постоянным представителем Украины при Международной морской организации.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента в среду, передает "Европейская правда".
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", - говорится в тексте документа.
Пристайко занимал пост министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года был назначен вицепремьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Занимал должность до 4 июня 2020 года, после чего был назначен на должность посла Украины в Великобритании.