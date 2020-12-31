США підвищують мита на французькі та німецькі вина в рамках тривалого спору з ЄС

Уряд США в середу заявив, що підвищить мита на деякі продукти з Європейського Союзу, включаючи компоненти літальних апаратів та вина з Франції та Німеччини, що є останнім поворотом у 16-річній битві за субсидії на літаки між Вашингтоном та Брюсселем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У своїй заяві Офіс торгового представника США (USTR) заявив, що збільшує мита на компоненти для виготовлення літальних апаратів та деякі неігристі вина, а також коньяки та інші бренді з Франції та Німеччини.

USTR не повідомив, коли тарифи набудуть чинності, але зазначив, що додаткові деталі будуть "в майбутньому".

При цьому американські та європейські переговорники продовжують переговори про припинення тривалої суперечки щодо державної допомоги європейському концерну Airbus SE та американською допомогою для виробника літаків Boeing Co.

USTR заявив у середу, що ЄС несправедливо розрахував тарифи щодо товарів з США, дозволені вересневим рішенням Світової організації торгівлі у суперечці, що триває: "ЄС повинен вжити певних заходів для компенсації цієї несправедливості".

Бен Анефф, президент Американського альянсу винної торгівлі, заявив, що ця дія призведе до подальших труднощів для американських компаній, які вже сильно постраждали від попередніх тарифів, і закликав новообраного президента Джо Байдена швидко змінити курс.

Цього місяця посол Німеччини в США Емілі Хабер закликала до швидких дій щодо врегулювання суперечки, назвавши це відволіканням від більших питань, що вимагають спільних дій, таких як зміна клімату та пандемія.