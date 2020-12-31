США повышают пошлины на французские и немецкие вина в рамках длительного спора с ЕС

Правительство США в среду заявил, что повысит пошлины на некоторые продукты из Европейского Союза, включая компоненты летательных аппаратов и вина из Франции и Германии, является последним поворотом в 16-летней битве за субсидии на самолеты между Вашингтоном и Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В своем заявлении Офис торгового представителя США (USTR) заявил, что увеличивает пошлины на компоненты для изготовления летательных аппаратов и некоторые неигристого вина, а также коньяки и другие бренди из Франции и Германии.

USTR не сообщила, когда тарифы вступят в силу, но отметил, что дополнительные детали будут "в будущем".

При этом американские и европейские переговорщики продолжают переговоры о прекращении длительной споры относительно государственной помощи европейском концерна Airbus SE и американской помощью для производителя самолетов Boeing Co.

USTR заявил в среду, что ЕС несправедливо рассчитал тарифы по товарам из США, разрешены сентябрьским решением Всемирной торговой организации в споре, который продолжается: "ЕС должен принять определенные меры для компенсации этой несправедливости".

Бен Анефф, президент Американского альянса винной торговли, заявил, что это действие приведет к дальнейшим трудностям для американских компаний, которые уже сильно пострадали от предыдущих тарифов, и призвал новоизбранного президента Джо Байдена быстро изменить курс.

В этом месяце посол Германии в США Эмили Хабер призвала к быстрым действиям по урегулированию спора, назвав это отвлечением от больших вопросов, требующих совместных действий, таких как изменение климата и пандемия.