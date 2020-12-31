У Норвегії продовжують шукати 10 людей, зниклих під час масштабного зсуву
На півдні Норвегії всю ніч тривали пошуки мешканців містечка Аск, зниклих безвісти під час масштабного зсуву грунту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.
"У нас ще лишається надія знайти людей і врятувати життя" - сказав глава пошукової команди Андре Силю.
З ночі середи поліція та інші аварійно-рятувальні служби працюють над евакуацією жителів та шукають тих, хто все ще перебуває в зоні, що постраждала від зсуву.
Частини постраждалого району все ще визначені як червона зона, а це означає, що в'їзд пошуковим групам надто небезпечний.
Незадовго до 23.30 стало відомо, що ще чотири будинки обвалились. 10 людей вважаються зниклими безвісти.
Пошукові роботи здійснюються з допомогою дронів, оснащених спеціальними камерами.
Вранці в четвер у небезпечну зону з вертольота спустили собак, навчених пошуку людей під завалами.
Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків, одно- чи багатоквартирних.
Понад 1000 жителів евакуйовано. Ще 1,5 тисячі осіб можуть бути змушені покинути свої будинки, оскільки загроза подальших зсувів ще існує.