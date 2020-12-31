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У Норвегії продовжують шукати 10 людей, зниклих під час масштабного зсуву

Четвер, 31 грудня 2020, 10:19

На півдні Норвегії всю ніч тривали пошуки мешканців містечка Аск, зниклих безвісти під час масштабного зсуву грунту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

"У нас ще лишається надія знайти людей і врятувати життя" - сказав глава пошукової команди Андре Силю.

З ночі середи поліція та інші аварійно-рятувальні служби працюють над евакуацією жителів та шукають тих, хто все ще перебуває в зоні, що постраждала від зсуву.

Частини постраждалого району все ще визначені як червона зона, а це означає, що в'їзд пошуковим групам надто небезпечний.

Незадовго до 23.30 стало відомо, що ще чотири будинки обвалились. 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Пошукові роботи здійснюються з допомогою дронів, оснащених спеціальними камерами.

Вранці в четвер у небезпечну зону з вертольота спустили собак, навчених пошуку людей під завалами.

Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків, одно- чи багатоквартирних.

Понад 1000 жителів евакуйовано. Ще 1,5 тисячі осіб можуть бути змушені покинути свої будинки, оскільки загроза подальших зсувів ще існує.

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Норвегія стихійні лиха
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