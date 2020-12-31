В Норвегии продолжают искать 10 человек, пропавших во время масштабного оползня

На юге Норвегии всю ночь продолжались поиски жителей города Аск, пропавших без вести во время масштабного оползня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

"У нас еще остается надежда найти людей и спасти жизни", - сказал глава поисковой команды Андре усиливают.

С ночи среды полиция и другие аварийно-спасательные службы работают над эвакуацией жителей и ищут тех, кто все еще находится в зоне, пострадавшей от оползня.

Части пострадавшего района все еще определены как красная зона, а это значит, что въезд поисковым группам слишком опасен.

Незадолго до 23.30 стало известно, что еще четыре дома обвалились. 10 человек считаются пропавшими без вести.

Поисковые работы осуществляются с помощью беспилотников, оснащенных специальными камерами.

Утром в четверг в опасную зону с вертолета спустили собак, обученных поиску людей под завалами.

Длина оползня составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов, одно- или многоквартирных.

Более 1000 жителей эвакуированы. Еще 1,5 тысячи человек могут быть вынуждены покинуть свои дома, поскольку угроза дальнейших сдвигов еще существует.