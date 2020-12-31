У Ризі в результаті вибуху в житловому будинку загинула людина, шестеро постраждали

У ніч на 31 грудня в Ризі у триповерховому житловому будинку прогримів вибух, який частково зруйнував будівлю і спричинив пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Державна пожежно-рятувальна служба (VUGD) отримала виклик на місце події в 1.22. За попередньою інформацією, вибух стався на третьому поверсі будівлі.

Представник VUGD Агрітім Вітола повідомила, що триповерхова будівля частково обвалилася. Вогонь охопив другий і третій поверхи, горіли конструкції даху. П'ять осіб було евакуйовано.

Представниця Служби невідкладної медичної допомоги Ілзе Букша повідомила, що на місці працювали сім бригад швидкої, а також лікарі-реаніматологи.

Букша зазначила, що медична допомога була потрібна шістьом потерпілим. Двоє з них отримали серйозні травми.

На місці працюють 40 рятувальників і 11 одиниць спеціальної техніки.

Пожежники підозрюють, що вибух міг бути пов'язаний з газом. З зв'язку з подією розпочато кримінальний процес.