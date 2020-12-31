В Риге в результате взрыва в жилом доме погиб человек, шестеро пострадали

В ночь на 31 декабря в Риге в трехэтажном жилом доме прогремел взрыв, частично разрушил здание и вызвал пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По предварительной информации, один человек погиб, шестеро получили ранения.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место происшествия в 1.22. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.

Представитель VUGD Агритим Витола сообщила, что трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горели конструкции крыши. Пять человек были эвакуированы.

Представительница Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила, что на месте работали семь бригад скорой, а также врачи-реаниматологи.

Букша отметила, что медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы.

На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Пожарные подозревают, что взрыв мог быть связан с газом. С связи с произошедшим начато уголовный процесс.