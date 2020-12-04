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В Латвии задержали журналистов за нарушение санкций из-за работы на МИА "Россия сегодня"

Пятница, 4 декабря 2020, 07:47

В четверг сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников информационного агентства Baltnews.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Кроме того, был задержан пророссийский политический активист Владимир Линдерман. Об обыске и задержании Владимира Линдермана сообщила партия Русский союз Латвии. По данным РСЛ, у Линдермана было изъято все оборудование-компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.

Журналист Алла Березовская в своем профиле на Facebook сообщила, что в четверг были задержаны также журналисты Андрей Солопенко и Андрей Яковлев, сотрудничающие с сайтом Baltnews. Вечером сотрудники правоохранительных органов пришли уже к самой Березовской. После допросов Солопенко и Яковлев были отпущены на свободу.

Руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков подтвердил, что в четверг сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников агентства. "Нам известно минимум о шести людях, некоторые не выходят на связь", — заявил Стариков.

Канал утверждает, что сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по уголовной статье о нарушении режима санкций ЕС из-за работы на МИА "Россия сегодня".

В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Свое решение регулятор объяснил тем, что эти каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.

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