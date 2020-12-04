ЄС закликав Росію скасувати рішення про видворення американської правозахисниці

Європейський союз закликав російську владу скасувати рішення щодо анулювання дозволу на проживання американської правозахисниці Ванесси Коган.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Єврокомісії Петера Стано.

"Росія: Анулювання дозволу на проживання виконавчому директору Stichting Justice Initiative Ванессі Коган і двотижневе повідомлення про необхідність покинути країну - ще один тривожний приклад репресій проти цивільного суспільства. ЄС закликає владу скасувати це рішення", - написав Стано.

Ванесса Коган є директором нідерландського фонду Stichting Justice Initiative, а також керує її російськими проєктами "Правова ініціатива" і "Астрея", що представляють інтереси росіян в ЄСПЛ.

У роботу правозахисників також входять справи жителів Кавказу. У грудні 2019 року "Правову ініціативу" внесли в Росії в список "іноземних агентів".

Коган має громадянства США і заміжня за громадянином РФ, двоє її дітей народилися в Росії. Вона живе в Росії останні 11 років і у вересні подала документи на отримання громадянства за спрощеною процедурою. 2 грудня їй повідомили, що міграційне управління МВС РФ анулювало її посвідку на проживання.

У документі це пояснювалося тим, що діяльність Коган "становить загрозу безпеці Російської Федерації". Від правозахисниці вимагають залишити країну протягом двох тижнів.