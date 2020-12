ЕС призвал Россию отменить решение о выдворении американской правозащитницы

Европейский союз призвал России отменить свое решение об аннулировании вида на жительство нидерландской правозащитницы Ванессы Коган.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано.

"Россия: Аннулирование вида на жительство Исполнительный директор Stichting Justice Initiative Ванессы Коган и двухнедельное уведомление о необходимости покинуть страну - еще один тревожный пример репрессий против гражданского общества. ЕС призывает власти отменить это решение", - написал Стано.

Russia: Cancellation of the residence permit of Stichting Justice Initiative @org_rji Exec.Director Vanessa Kogan & 2 weeks' notice to leave is another worrying example of crackdown on civil society. 🇪🇺urges 🇷🇺authorities to revoke this decision. #EU4HumanRights