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ЕС призвал Россию отменить решение о выдворении американской правозащитницы

Пятница, 4 декабря 2020, 10:31

Европейский союз призвал России отменить свое решение об аннулировании вида на жительство нидерландской правозащитницы Ванессы Коган.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано.

"Россия: Аннулирование вида на жительство Исполнительный директор Stichting Justice Initiative Ванессы  Коган и двухнедельное уведомление о необходимости покинуть страну - еще один тревожный пример репрессий против гражданского общества. ЕС призывает власти отменить это решение", - написал Стано.

Ванесса Коган является директором нидерландского фонда Stichting Justice Initiative, а также руководит ее российскими проектами "Правовая инициатива" и "Астрея", представляющими интересы россиян в ЕСПЧ.

В работу правозащитников также входят дела жителей Кавказа, юристы фонда в том числе защищали участников ингушских протестов. В декабре 2019 года "Правовую инициативу" внесли в России в список "иностранных агентов".

Коган имеет гражданства США и замужем за гражданином РФ, двое ее детей родились в России. Она живет в России последние 11 лет и в сентябре подала документы на получение гражданства по упрощенной процедуре. 2 декабря ей сообщили, что миграционное управление МВД РФ аннулировало ее вид на жительство.

В документе это объяснялось тем, что деятельность Коган "представляет угрозу безопасности Российской Федерации". От правозащитницы требуют покинуть страну в течение двух недель.

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