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ЄС обурений позбавленням порталу TUT.by статусу ЗМІ у Білорусі

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:12

В ЄС назвали позбавлення статусу ЗМІ найбільшого новинного порталу Білорусі  TUT.by кричущим порушенням свободи слова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відкликання статусу TUT.by - це останній крок у кричущому придушенні журналістів і вільних ЗМІ. Це повинно припинитися. Право на апеляцію TUT.by має бути повністю дотримано, і статус повинен бути відновлений. ЄС закликає звільнити всіх ув'язнених журналістів, включаючи Катерину Борисевич" - написав речник ЄС Петер Стано.

Раніше 3 грудня економічний суд Мінська позбавив портал TUT.by статусу ЗМІ.

Позов був поданий Міністерством інформації Білорусі, яке стверджувало, що "недостовірна інформація" в матеріалах, за які виданню були винесені попередження, завдає шкоди державним інтересам.

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