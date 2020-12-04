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ЕС возмущен лишением портала TUT.by статуса СМИ в Беларуси

Пятница, 4 декабря 2020, 11:12

В ЕС назвали лишение статуса СМИ крупнейшего новостного портала Беларуси TUT.by вопиющим нарушением свободы слова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Отзыв статуса TUT.by - это последний шаг в вопиющем подавлении журналистов и свободных СМИ. Это должно прекратиться. Право на апелляцию TUT.by должно быть полностью соблюдено, и статус должен быть восстановлен. ЕС призывает освободить всех заключенных журналистов, включая Екатерину Борисевич" - написал спикер ЕС Петер Стано.

Ранее 3 декабря экономический суд Минска лишил портал TUT.by статуса СМИ.

Иск был подан Министерством информации Беларуси, которое утверждало, что "недостоверная информация" в материалах, за которые изданию были вынесены предупреждения, наносит ущерб государственным интересам.

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